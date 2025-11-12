Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Mittwochmittag gefragt

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Glencore. Zuletzt ging es für das Glencore-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 3,69 GBP.

Um 11:48 Uhr stieg die Glencore-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 3,69 GBP. Kurzfristig markierte die Glencore-Aktie bei 3,71 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,67 GBP. Zuletzt wurden via London 3.445.544 Glencore-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.12.2024 bei 3,97 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,64 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 2,05 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Glencore-Aktie derzeit noch 44,47 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Glencore seine Aktionäre 2024 mit 0,070 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,100 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 3,75 GBP aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Glencore am 05.03.2012. Das EPS belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 24.02.2027.

In der Glencore-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,159 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

