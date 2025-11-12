Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Nachmittag mit Kursplus

So entwickelt sich Glencore

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Glencore. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 1,6 Prozent auf 3,74 GBP zu.

Im London-Handel gewannen die Glencore-Papiere um 15:53 Uhr 1,6 Prozent. Die Glencore-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,74 GBP. Bei 3,67 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.124.613 Glencore-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.12.2024 bei 3,97 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 6,39 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,05 GBP. Mit Abgaben von 45,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,100 USD. Im Vorjahr hatte Glencore 0,070 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Glencore-Aktie bei 3,75 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Glencore am 05.03.2012. In Sachen EPS wurden 0,18 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59,83 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 24.02.2027 dürfte Glencore die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,159 USD je Aktie in den Glencore-Büchern.

Redaktion finanzen.net

