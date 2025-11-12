Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Glencore im Blick

Die Aktie von Glencore gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 3,70 GBP.

Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 3,70 GBP. Kurzfristig markierte die Glencore-Aktie bei 3,70 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,67 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via London 801.695 Glencore-Aktien den Besitzer.

Am 10.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,97 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 6,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 2,05 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,100 USD. Im Vorjahr erhielten Glencore-Aktionäre 0,070 GBP je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,75 GBP je Glencore-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP im Vergleich zu 59,83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Am 25.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Glencore veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 24.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,159 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

