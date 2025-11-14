DAX23.704 -1,4%Est505.656 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,89 -4,3%Nas22.870 -2,3%Bitcoin82.776 -3,5%Euro1,1614 -0,2%Öl64,45 +2,1%Gold4.151 -0,5%
Glencore im Fokus

Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

14.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,6 Prozent auf 3,67 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Glencore plc
4,15 EUR -0,02 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Glencore-Aktie notierte im London-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 3,67 GBP. Der Kurs der Glencore-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,65 GBP nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,66 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 5.597.643 Glencore-Aktien den Besitzer.

Am 10.12.2024 markierte das Papier bei 3,97 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,05 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 44,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,070 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,100 USD je Glencore-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,75 GBP an.

Glencore ließ sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 59,83 Mrd. GBP gelegen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 24.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,158 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

