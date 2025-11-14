DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.029 +0,7%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1618 -0,2%Öl64,55 +2,3%Gold4.104 -1,6%
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Fokus auf Aktienkurs

Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore tendiert am Freitagnachmittag tiefer

14.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Glencore gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Glencore befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 2,4 Prozent auf 3,64 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Glencore plc
4,11 EUR -0,06 EUR -1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Glencore-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 3,64 GBP abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Glencore-Aktie bis auf 3,58 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,66 GBP. Bisher wurden via London 15.946.875 Glencore-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.12.2024 markierte das Papier bei 3,97 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie. Bei 2,05 GBP fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 43,70 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,100 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,75 GBP je Glencore-Aktie aus.

Am 05.03.2012 lud Glencore zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2011 endete. Das EPS belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 59,83 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 59,83 Mrd. GBP.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet. Glencore dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 24.02.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Glencore-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,158 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glencore-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor einem Jahr gekostet

Glencore-Aktie dennoch fest: Etwas pessimistischer für Kupfer-Fördermenge 2025

Bildquellen: Glencore

Nachrichten zu Glencore plc

DatumMeistgelesen
Analysen zu Glencore plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2025Glencore NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Glencore NeutralJP Morgan Chase & Co.
04.07.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
30.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
16.04.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
27.02.2024Glencore Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
30.04.2020Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.10.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.09.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.08.2019Glencore UnderweightJP Morgan Chase & Co.

