Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 3,67 GBP abwärts.

Um 09:07 Uhr ging es für die Glencore-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 3,67 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Glencore-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,65 GBP aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,66 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1.152.360 Glencore-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,97 GBP) erklomm das Papier am 10.12.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,05 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,100 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,75 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2011 abgelaufenen Quartal legte Glencore am 05.03.2012 vor. Das EPS belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Glencore mit einem Umsatz von insgesamt 59,83 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Glencore-Gewinn in Höhe von 0,158 USD je Aktie aus.

