Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Mittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Glencore

Die Aktie von Glencore gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Glencore-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 3,10 GBP ab.

Um 11:49 Uhr ging es für die Glencore-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 3,10 GBP. Die Abwärtsbewegung der Glencore-Aktie ging bis auf 3,09 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,09 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 4.411.724 Glencore-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.10.2024 auf bis zu 4,39 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 41,78 Prozent Plus fehlen der Glencore-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,05 GBP ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Glencore-Aktie 50,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,102 USD, nach 0,070 GBP im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3,70 GBP.

Die Bilanz zum am 31.12.2011 abgelaufenen Quartal legte Glencore am 05.03.2012 vor. Glencore hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,18 GBP je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.

Experten taxieren den Glencore-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,136 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Verlust hätte ein Glencore-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor einem Jahr gekostet

FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Glencore von vor 10 Jahren abgeworfen