Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore tendiert am Mittwochvormittag seitwärts

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 3,11 GBP.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Glencore-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 3,11 GBP. Die Glencore-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,11 GBP aus. Zwischenzeitlich weitete die Glencore-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,09 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 3,09 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 946.157 Glencore-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,39 GBP) erklomm das Papier am 08.10.2024. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 29,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (2,05 GBP). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,98 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Glencore-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,070 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,102 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,70 GBP je Glencore-Aktie aus.

Glencore ließ sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 59,83 Mrd. GBP, gegenüber 59,83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 24.02.2027 wird Glencore schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,136 USD je Aktie belaufen.

