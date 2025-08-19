Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore zeigt sich am Mittag freundlich

Kurs der Glencore

Die Aktie von Glencore zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Glencore-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 2,94 GBP.

Um 11:49 Uhr sprang die Glencore-Aktie im London-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 2,94 GBP zu. In der Spitze legte die Glencore-Aktie bis auf 2,95 GBP zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,92 GBP. Von der Glencore-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.598.622 Stück gehandelt.

Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,39 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 49,46 Prozent Plus fehlen der Glencore-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,05 GBP am 08.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Glencore-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,107 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Glencore 0,070 GBP aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,70 GBP an.

Am 05.03.2012 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Glencore ein EPS von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP im Vergleich zu 59,83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Glencore am 25.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 24.02.2027.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,133 USD je Glencore-Aktie belaufen.

