Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Nachmittag nahezu unbewegt

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Glencore. Kaum Ausschläge verzeichnete die Glencore-Aktie im London-Handel und tendierte zuletzt bei 2,92 GBP.

Die Glencore-Aktie notierte im London-Handel um 15:52 Uhr bei 2,92 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Glencore-Aktie legte bis auf 2,95 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die Glencore-Aktie bis auf 2,91 GBP. Bei 2,92 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.705.703 Glencore-Aktien.

Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 4,39 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 33,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,05 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Glencore-Aktie derzeit noch 29,71 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Glencore-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,070 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,107 USD. Analysten bewerten die Glencore-Aktie im Durchschnitt mit 3,70 GBP.

Glencore gewährte am 05.03.2012 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 59,83 Mrd. GBP gegenüber 59,83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Glencore dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 24.02.2027 dürfte Glencore die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Glencore-Gewinn in Höhe von 0,133 USD je Aktie aus.

