Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Dienstagmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Glencore gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Glencore-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 3,48 GBP abwärts.

Das Papier von Glencore befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,4 Prozent auf 3,48 GBP ab. In der Spitze büßte die Glencore-Aktie bis auf 3,46 GBP ein. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 3,49 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 7.120.958 Glencore-Aktien den Besitzer.

Am 08.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,19 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,05 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 69,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Glencore-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,101 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 3,71 GBP für die Glencore-Aktie aus.

Glencore ließ sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 59,83 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Glencore rechnen Experten am 24.02.2027.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,149 USD je Glencore-Aktie.

