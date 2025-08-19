Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der Glencore

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 2,90 GBP ab.

Die Glencore-Aktie wies um 11:49 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 2,90 GBP abwärts. Das Tagestief markierte die Glencore-Aktie bei 2,90 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 2,94 GBP. Bisher wurden via London 2.760.661 Glencore-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,39 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,36 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (2,05 GBP). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,106 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,70 GBP je Glencore-Aktie aus.

Am 05.03.2012 hat Glencore die Kennzahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 59,83 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Am 25.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 24.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Glencore im Jahr 2025 0,136 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

