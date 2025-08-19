DAX24.324 +0,1%ESt505.479 +0,3%Top 10 Crypto15,95 +1,8%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.426 +0,7%Euro1,1597 -0,1%Öl67,56 -0,2%Gold3.329 -0,3%
Fokus auf Aktienkurs

Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Vormittag nahe Vortagesschluss

22.08.25 09:25 Uhr
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Vormittag nahe Vortagesschluss

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie kam im London-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 2,92 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Glencore plc
3,36 EUR -0,01 EUR -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Glencore-Aktie ließ sich um 09:07 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 2,92 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Glencore-Aktie bei 2,94 GBP. In der Spitze fiel die Glencore-Aktie bis auf 2,92 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,94 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 189.639 Glencore-Aktien umgesetzt.

Am 08.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 4,39 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 33,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 2,05 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,86 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,106 USD. Im Vorjahr hatte Glencore 0,070 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 3,70 GBP für die Glencore-Aktie aus.

Am 05.03.2012 hat Glencore die Kennzahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,18 GBP. Im letzten Jahr hatte Glencore einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 59,83 Mrd. GBP gelegen.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 24.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,136 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

Bildquellen: Glencore

Nachrichten zu Glencore plc

Analysen zu Glencore plc

DatumRatingAnalyst
31.07.2025Glencore BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025Glencore BuyJefferies & Company Inc.
30.07.2025Glencore OutperformRBC Capital Markets
30.07.2025Glencore OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.07.2025Glencore BuyGoldman Sachs Group Inc.
