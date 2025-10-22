Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Mittwochnachmittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Glencore. Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 3,45 GBP.

Das Papier von Glencore legte um 15:52 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 3,45 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Glencore-Aktie bei 3,50 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,49 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.734.233 Glencore-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,19 GBP erreichte der Titel am 08.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Glencore-Aktie mit einem Kursplus von 21,36 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,05 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Glencore-Aktie 68,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,100 USD. Im Vorjahr hatte Glencore 0,070 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 3,71 GBP.

Am 05.03.2012 legte Glencore die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2011 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 59,83 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Glencore wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 vorlegen. Am 24.02.2027 wird Glencore schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Glencore-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,149 USD fest.

