Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore gibt am Vormittag nach

Die Aktie von Glencore gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Glencore-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 3,18 GBP ab.

Die Glencore-Aktie gab im London-Handel um 09:07 Uhr um 0,2 Prozent auf 3,18 GBP nach. Der Kurs der Glencore-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,17 GBP nach. Mit einem Wert von 3,18 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Glencore-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 604.816 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,39 GBP) erklomm das Papier am 08.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 2,05 GBP. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 55,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,102 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,71 GBP an.

Glencore ließ sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 59,83 Mrd. GBP, gegenüber 59,83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 25.02.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 24.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Glencore.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,138 USD je Glencore-Aktie.

