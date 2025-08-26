Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Nachmittag nahe Nulllinie

Glencore im Blick

Die Aktie von Glencore hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Glencore-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 2,93 GBP.

Die Glencore-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 2,93 GBP an der Tafel. Der Kurs der Glencore-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,98 GBP zu. Die Glencore-Aktie sank bis auf 2,92 GBP. Bei 2,95 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.361.553 Glencore-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.10.2024 markierte das Papier bei 4,39 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 2,05 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,103 USD, nach 0,070 GBP im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,70 GBP.

Am 05.03.2012 hat Glencore in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2011 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,18 GBP. Im letzten Jahr hatte Glencore einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 59,83 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 59,83 Mrd. GBP eingefahren.

Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte Glencore Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 24.02.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Glencore ein EPS in Höhe von 0,137 USD in den Büchern stehen haben wird.

