DAX stabil -- Wall Street uneins -- NVIDIA enttäuscht mit Bilanz -- CrowdStrike knackt Milliardenumsatz -- Bayer, Palantir, Li Auto, Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, RENK im Fokus
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
DAX büßt nach freundlicher Tendenz erneut Gewinne ein - NVIDIA-Zahlen liefern kaum Impulse
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Nachmittag auf grünem Terrain

28.08.25 16:10 Uhr
Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Nachmittag auf grünem Terrain

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Glencore. Zuletzt stieg die Glencore-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 2,97 GBP.

Glencore plc
3,43 EUR 0,04 EUR 1,04%
Die Glencore-Aktie konnte um 15:53 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 2,97 GBP. Die Glencore-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 2,97 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,90 GBP. Zuletzt wechselten via London 7.034.973 Glencore-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 4,39 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2024). Gewinne von 47,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 2,05 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,93 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,103 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Glencore-Aktie wird bei 3,70 GBP angegeben.

Glencore ließ sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,18 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Glencore noch ein Gewinn pro Aktie von 0,18 GBP in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 59,83 Mrd. GBP im Vergleich zu 59,83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Glencore dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 24.02.2027 dürfte Glencore die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Glencore-Aktie in Höhe von 0,137 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

