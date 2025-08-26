Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Mittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Glencore gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Glencore-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 2,93 GBP.

Das Papier von Glencore befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,6 Prozent auf 2,93 GBP ab. Die Abwärtsbewegung der Glencore-Aktie ging bis auf 2,92 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 2,96 GBP. Zuletzt wechselten via London 3.722.919 Glencore-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 4,39 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,05 GBP am 08.04.2025. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 30,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,103 USD. Im Vorjahr hatte Glencore 0,070 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 3,70 GBP an.

Am 05.03.2012 hat Glencore in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2011 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,18 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 59,83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 59,83 Mrd. GBP gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 24.02.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Glencore einen Gewinn von 0,137 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

