Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore am Vormittag nahe Vortagesschluss

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Glencore. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Glencore-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 2,95 GBP.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Glencore-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 2,95 GBP. In der Spitze legte die Glencore-Aktie bis auf 2,96 GBP zu. Bei 2,94 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 2,96 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 503.397 Glencore-Aktien.

Am 08.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,39 GBP an. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 48,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 2,05 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 43,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,103 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,70 GBP.

Am 05.03.2012 legte Glencore die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2011 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 59,83 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59,83 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Glencore dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 25.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 24.02.2027 dürfte Glencore die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Glencore-Gewinn in Höhe von 0,137 USD je Aktie aus.

