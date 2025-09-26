Glencore Aktie News: FTSE 100 Aktie Glencore gewinnt am Nachmittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 3,44 GBP.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Glencore zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,7 Prozent auf 3,44 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Glencore-Aktie bei 3,45 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 3,40 GBP. Zuletzt wechselten via London 10.759.764 Glencore-Aktien den Besitzer.

Bei 4,39 GBP markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 21,66 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,05 GBP am 08.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Glencore-Aktie derzeit noch 40,36 Prozent Luft nach unten.

Für Glencore-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,103 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 3,71 GBP je Glencore-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Glencore am 05.03.2012. Es stand ein EPS von 0,18 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Glencore noch ein Gewinn pro Aktie von 0,18 GBP in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 59,83 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Glencore 59,83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.02.2026 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 24.02.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,140 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

