Glencore beliefert BMW mit Kobalt aus Australien

LONDON (Dow Jones)--Der Rohstoffkonzern Glencore liefert künftig Kobalt an den Autobauer BMW. Eine entsprechende Vereinbarung zur Lieferung des Rohstoffs aus dem Nickel-Förderprojekt Murrin Murrin in Australien wurde unterzeichnet. Ein Sprecher des Bergbaukonzerns bestätigte die getroffene Vereinbarung am Mittwoch, nannte jedoch keine weiteren Details zum Liefervolumen. Im vergangenen Jahr förderte die Mine in Australien 2.900 Tonnen des Rohstoffs.

Kobalt ist einer der wichtigsten Rohstoffe zur Herstellung von Batterien für Elektroautos. Um Menschenrechtsverletzungen wie Kinderarbeit bei der Produktion von Rohstoffen auszuschließen, plant der Autokonzern Kobalt direkt aus Bergwerken in Australien und auch Marokko zu beziehen. Ende vergangenen Jahres unterzeichnete BMW eine entsprechende Absichtserklärung mit marokkanischen Minen-Betreibern.

Die getroffenen Vereinbarungen sichern BMW die Rohstoffversorgung bis mindestens 2025 für die fünfte Generation von Batteriezellen des Konzerns.

April 24, 2019 07:16 ET (11:16 GMT)