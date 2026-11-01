Glittek Granites: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Glittek Granites hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 INR gegenüber -0,150 INR im Vorjahresquartal.
Redaktion Finanzen.net
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