Global Cosmed: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
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Global Cosmed lud am 17.09.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,59 Prozent zurück. Hier wurden 123,2 Millionen PLN gegenüber 126,4 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.net
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