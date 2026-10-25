Global Energy Metals präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Global Energy Metals hat sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,010 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Global Energy Metals ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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