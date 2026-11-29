Global Health Clinics gab am 27.11.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,67 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,360 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 0,0 Millionen CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1,310 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Global Health Clinics -1,170 CAD je Aktie generiert.

Mit einem Umsatz von 0,02 Millionen CAD, gegenüber 0,05 Millionen CAD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 60,0 Prozent präsentiert.

Redaktion Finanzen.net