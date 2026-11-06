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Global Medical REIT: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Global Medical REIT Inc Registered Shs
26.20 EUR -1.60 EUR -5.76 %
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Global Medical REIT hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,450 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 40,3 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 0,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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