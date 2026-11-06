Global Medical REIT: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

06.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 40,3 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 0,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,450 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Global Medical REIT hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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