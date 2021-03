Global Payments zahlt Dividende aus

Der US-Finanzdienstleister Global Payments Inc. (ISIN: US37940X1028, NYSE: GPN) zahlt an diesem Freitag eine vierteljährliche Dividende von 0,195 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre aus. Record date war der 12. März 2021.

Auf das Jahr hochgerechnet zahlt das Unternehmen somit 0,78 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 205,07 US-Dollar (Stand: 25. März 2021) bei 0,38 Prozent.

Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2020 erwirtschaftete das Unternehmen mit Sitz in Atlanta, Georgia, einen Umsatz (GAAP) von 1,93 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,99 Mio. US-Dollar), wie am 8. Februar berichtet wurde. Der Nettogewinn lag bei 182,64 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 102,77 Mio. US-Dollar).

Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 59,51 Mrd. US-Dollar. Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 4,80 Prozent im Minus.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de