Global Receivables Management zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

07.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 21,9 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 15,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Global Receivables Management hat am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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