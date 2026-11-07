Global Receivables Management zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Global Receivables Management hat am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Umsatz lag bei 21,9 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 15,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 18,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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