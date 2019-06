Global Water Resources kündigt monatliche Dividende an

Der Wasserversorger Global Water Resources Inc. (ISIN: US3794631024, NASDAQ: GWRS) zahlt eine monatliche Dividende von 0,023861 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre. Die Ausschüttung erfolgt am 28. Juni 2019 (Record date: 14. Juni 2019).

Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 0,286332 US-Dollar ausbezahlt. Die Aktie notiert derzeit bei 9,52 US-Dollar. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit bei 3,01 Prozent (Stand: 31. Mai 2019).

Global Water Resources aus Phoenix, im US-Bundesstaat Arizona, ist im Bereich Wasserversorgung und Wasseraufbereitung tätig. Im Fiskaljahr 2018 betrug der Umsatz 35,5 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 31,2 Mio. US-Dollar), wie bereits am 6. März berichtet wurde.

Die Aktie ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresanfang 2019 mit 6,11 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 205 Mio. US-Dollar (Stand: 31. Mai 2019).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de