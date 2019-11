Globaler Klimaprotest: Tausende in Australien auf der Straße

SYDNEY (dpa-AFX) - Aus Protest gegen die drohende Klimakatastrophe sind am Freitag in Australien landesweit Tausende Jugendliche auf die Straße gegangen. Allein in Sydney versammelten sich gut 500 Schüler vor der Parteizentrale der regierenden Liberalen und verlangten entschiedenere Maßnahmen zur Eindämmung der Erderwärmung. In Melbourne kamen 700 Teilnehmer zum 4. globalen Klimastreik.

Landesweit gab es nach Angaben der Klimaschutzbewegung Fridays For Future Aktionen in 60 Städten mit Tausenden Teilnehmern. Im September waren noch mehr als 300 000 Menschen gekommen. Die etwas geringere Beteiligung an diesem Freitag erklärt sich nach Einschätzung von Beobachtern auch damit, dass zurzeit eine heiße Prüfungsphase an Australiens Schulen läuft.

In Melbourne beklagte die 18 Jahre alte Aktivistin Shiann Broderick, deren Zuhause bei den jüngsten Buschfeuern zerstört wurde, dass Premierminister Scott Morrison wissenschaftliche Fakten ignoriere und zu wenig Ehrgeiz beim Klimaschutz zeige. "Das ist eine Krise. Handeln Sie danach!"

Kurz vor dem Start der Weltklimakonferenz in Madrid wollen an diesem Freitag erneut Abertausende Menschen in aller Welt für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen. Der deutsche Ableger der Klimabewegung Fridays for Future kündigte Demonstrationen in mehr als 500 Städten hierzulande an - von Aachen bis Zwickau. Allein in Berlin sind 50 000 Teilnehmer angemeldet. International sind nach Angaben des Netzwerks mehr als 2400 Städte in 157 Ländern dabei./fw/toz/DP/jha