Schweizer Aktienrückkäufe fielen 2025 um 23.7 Prozent auf 18.6 Milliarden US-Dollar - trotz eines globalen Rekords von 1.46 Billionen US-Dollar. Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch

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Heute im Fokus Nahost-Konflikt im Blick: DAX in Rot -- Wall Street tiefer -- Alphabet verhandelt mit Marvell über KI-Chips -- NEL, ITM Power, BYD, DroneShield, Siemens Energy, VW, Lufthansa & Co. im Fokus Quantenaktien von Gewinnmitnahmen belastet. Novo Nordisk: Wettbewerb verschärft sich - Neue Rivalen, neue Pillen. Japan Petroleum-Aktie sackt nach Gewinnwarnung ab - Papiere von Exxon, Chevron & Co. im Fokus. UniCredit-Chef fordert Wandel bei Commerzbank. Europäischer Gaspreis steigt deutlich. Heidelberg Materials übernimmt Mehrheit an Akcansa. freenet hat Schuldscheindarlehen platziert.

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