Globaler Wettlauf

Im weltweiten Wettlauf um die Entwicklung kommerziell nutzbarer Quantencomputer macht ein deutsches Start-up Fortschritte.

Das 2022 in Garching bei München gegründete Jungunternehmen Planqc kooperiert mit dem DAX-Konzern SAP bei der Integration von Quantenrechnern in dessen Software, wie die zwei Unternehmen bekannt gaben. Eine erste Demonstration waren Berechnungen für die verbesserte Beladung von Lkw. Das soll Grundlage für die künftige kommerzielle Nutzung und Einbindung von Quantenrechnern in herkömmliche Computersysteme werden. Erste "betriebswirtschaftliche Szenarien" auf Quantenmaschinen des Start-ups sollen ab 2027 erprobt werden.

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Globaler Wettlauf

Hinter der wenig spektakulär klingenden Mitteilung verbirgt sich weit Größeres: Die Quantentechnologie ist eines der Zukunftsfelder, in dem Europa gleichauf mit den USA, Japan und China liegt. Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) nannte die Demonstration eine "kleine Sensation". Die EU-Kommission hatte am Mittwoch einen Förderfonds von 50 Milliarden Euro angekündigt. Die chinesische Führung hat die Quantentechnologie im aktuellen Fünf-Jahres-Plan zur Priorität erklärt, die US-Regierung hatte im Frühjahr mehrere Milliarden Dollar für Staatsbeteiligungen an Quantenunternehmen reserviert.

Die Technologie umfasst drei Bereiche: Neben Hochleistungs-Quantencomputern sind das entschlüsselungssichere Quantenkommunikation und Messverfahren der Quantensensorik. Quanten gelten als die kleinsten unteilbaren Einheiten, die physikalische Wechselwirkungen hervorrufen. Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften können diese Licht- und Energiebausteine von Forschern für verschiedene Anwendungsfelder genutzt werden. Quantencomputer werden nach Prognosen der Fachleute in wenigen Jahren bei Anwendungen mit sehr hohem Rechenbedarf um ein Vielfaches leistungsfähiger sein als übliche Rechner.

Auf dem Weg zur kommerziellen Nutzung

Planqc ist eine Ausgründung aus dem Garchinger Max-Planck-Institut für Quantenoptik. Auch wenn es bereits funktionsfähige Quantenrechner gibt, so steckt die Technologie noch in den Anfängen. Eine Herausforderung ist die Verknüpfung mit üblichen Computersystemen. SAP arbeitet auch unabhängig von Planqc an der Technologie.

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Der Großraum München ist eines der Zentren bei der Entwicklung der Technologie, auch finanziell unterstützt von der Staatsregierung. "Europa verfügt über eine starke Forschungsbasis und wesentliche Teile der technologischen Lieferkette für Quantencomputer", sagte Planqc-Vorstandschef und Mitgründer Alexander Glätzle. "Jetzt kommt es darauf an, daraus wettbewerbsfähige Produkte und eine tragfähige Industrie zu entwickeln."

Nach einer im Sommer veröffentlichten Analyse der Unternehmensberatung McKinsey haben sich die weltweiten privaten Investitionen in Quantentechnologie-Startups im vergangenen Jahr von zwei auf knapp 13 Milliarden Dollar mehr als versechsfacht. Bei den weltweiten Quantencomputer-Patenten liegt Deutschland laut McKinsey mit einem Anteil von 15 Prozent auf Platz drei hinter den USA und Japan.

Die SAP-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,44 Prozent höher bei 192,56 Euro.

/cho/DP/stw

GARCHING (dpa-AFX)