NORMA-Aktie: Anpassung der Jahresprognose 2019

Bildquellen: Norma Group

Lesen Sie im Folgenden die Adhoc-Meldung des Unternehmens: "Die NORMA Group SE, ein internationaler Marktführer für hochentwickelte Verbindungstechno-logie und Fluid-Handling-Systeme, passt auf Grundlage der erwarteten Ergebnisse für das Gesamtjahr 2019 sowie auf Grundlage der Zahlen für das zweite Quartal 2019 ihre Prognose für das organische Umsatzwachstum, die bereinigte EBITA-Marge und den operativen Netto-Cashflow an. Der Vorstand der NORMA Group SE rechnet nach aktuellem Kenntnisstands damit, dass der Konzern im Geschäftsjahr 2019 ein organisches Umsatzwachstum in dem Korridor von rund -1 % bis rund 1% erreichen wird (bisher: 1 % bis 3 %). Der Vorstand erwartet zudem für das Geschäftsjahr 2019 eine bereinigte EBITA-Marge in Höhe von über 13 %* (bisherige Prognose: am unteren Ende des Korridors zwischen 15 % und 17 %) und einen operativen Netto-Cashflow in Höhe von EUR 90 Mio.* (bisher: EUR 100 Mio.). Ausschlaggebend hierfür ist ein schwächer als erwartetes Marktumfeld im globalen Automobilgeschäft. Zudem belasten unter anderem die weltweiten Handelsauseinandersetzungen und Sanktionen. Damit in Zusammenhang stehen Investitionszurückhaltungen, die sich insbesondere in den Regionen EMEA und Asien-Pazifik in einem anhaltend rückläufigen Geschäft niederschlagen. Dies betrifft insbesondere eine Marktschwäche in China und Indien. Eine Belebung in der zweiten Jahreshälfte 2019 ist aus heutiger Sicht nicht absehbar. Zusätzlich wirken Kosten für die Einführung eines ERP-Systems an einem Standort in Lateinamerika belastend auf das Ergebnis des Konzerns. Auf der Grundlage vorläufiger, nicht geprüfter Zahlen erzielte die NORMA Group im zweiten Quartal 2019 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 289,0 Mio. (Q2 2018: EUR 276,4 Mio.). Dies entspricht einem Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahresquartal von 4,6 %. Darin enthalten ist ein Rückgang der organischen Umsatzerlöse von 0,4 %. Umsatzerlöse aus Akquisitionen trugen mit 2,4 % zum Wachstum bei. Währungseffekte hatten einen positiven Effekt von 2,5 %. Die bereinigte EBITA-Marge lag im zweiten Quartal 2019 bei 14,2 % (Q2 2018: 15,2 %). Der operative Netto-Cashflow betrug EUR 28,8 Mio. (Q2 2018: EUR 30,2 Mio.)."