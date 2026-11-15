GlobalTech legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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GlobalTech hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 10,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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