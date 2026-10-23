GlobalTech stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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GlobalTech hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Umsatz lag bei 11,1 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 123,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
GlobalTech hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,130 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,040 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 22,07 Millionen USD gegenüber 18,26 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
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