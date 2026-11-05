GlobalWafers stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

05.11.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,09 Prozent auf 464,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 484,4 Millionen USD gelegen.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

GlobalWafers hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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