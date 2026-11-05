GlobalWafers stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
GlobalWafers hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,09 Prozent auf 464,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 484,4 Millionen USD gelegen.
Redaktion Finanzen.net
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