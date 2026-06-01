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Globe Civil Projects: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

02.06.26 06:35 Uhr

Globe Civil Projects hat am 30.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,95 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,01 INR je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Globe Civil Projects im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,43 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,24 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 4,18 INR beziffert, während im Vorjahr 3,88 INR je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 7,17 Prozent auf 4,06 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,79 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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