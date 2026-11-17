Globe Civil Projects gab am 14.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,65 INR gegenüber 0,970 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Globe Civil Projects im vergangenen Quartal 1,16 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Globe Civil Projects 937,6 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion Finanzen.net