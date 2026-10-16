Globe-ing stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

16.10.26 06:35 Uhr

Globe-ing ließ sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Globe-ing die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 22,15 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Globe-ing 23,79 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Globe-ing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,21 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 2,66 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net