Globee verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Globee präsentierte in der am 15.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2026 endete.
Das EPS belief sich auf 18,72 JPY gegenüber 14,46 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 574,3 Millionen JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Globee einen Umsatz von 469,5 Millionen JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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