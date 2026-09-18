Glomac Bhd: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Glomac Bhd hat am 17.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Umsatz lag bei 68,9 Millionen MYR – das entspricht einem Zuwachs von 158,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26,6 Millionen MYR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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