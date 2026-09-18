Glomac Bhd: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

18.09.26 06:35 Uhr

Der Umsatz lag bei 68,9 Millionen MYR – das entspricht einem Zuwachs von 158,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26,6 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Glomac Bhd hat am 17.09.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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