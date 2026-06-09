Gloo A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Gloo A stellte am 08.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Gloo A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,21 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,340 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 41,5 Millionen USD gegenüber 12,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net