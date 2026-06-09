Gloo A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Gloo A stellte am 08.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Gloo A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,21 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,340 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz wurden 41,5 Millionen USD gegenüber 12,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Gloo A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gloo A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent