Glottis stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Glottis hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,76 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,15 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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