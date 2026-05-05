GLP-1-Markt im Fokus

Novo Nordisk beeindruckt zum Jahresauftakt 2026 mit einem massiven Launch-Erfolg der oralen Wegovy-Variante und hebt die Jahresprognose an.

• Bereinigter operativer Gewinn erreicht 32,858 Milliarden Dänische Kronen im ersten Quartal

• Wegovy-Pille verzeichnet mit 1,3 Millionen Verschreibungen den stärksten US-Marktstart der Unternehmensgeschichte

• Prognose für das Gesamtjahr 2026 wird aufgrund der hohen GLP-1-Nachfrage moderat nach oben korrigiert

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Starker Launch der Wegovy-Pille kompensiert US-Preisrückgang

Der dänische Pharmagigant Novo Nordisk hat mit seinen Zahlen für das erste Quartal 2026 ein deutliches Signal an den Markt gesendet. Während der berichtete Umsatz durch eine außerordentliche Rückstellungsauflösung in Höhe von 4,2 Milliarden US-Dollar im Zusammenhang mit dem 340B-Arzneimittelpreisprogramm in den USA auf 96,823 Milliarden Dänische Kronen anschwoll, ergibt sich bereinigt um diesen Sondereffekt ein deutlich nüchterneres Bild: Ohne diesen Sondereffekt sank der bereinigte Umsatz währungsbereinigt um 4 Prozent auf 70,063 Milliarden Dänische Kronen, was primär auf niedrigere realisierte Preise im US-Markt zurückzuführen ist. Auch beim operativen Ergebnis zeigt sich ein Rückgang: Der bereinigte operative Gewinn belief sich auf 32,858 Milliarden Dänische Kronen und lag damit 15 Prozent unter dem Vorjahreswert beziehungsweise 6 Prozent niedriger auf vergleichbarer Basis. "Wegovy sorgt für einen starken Start ins Jahr 2026, angeführt von der schnellen Akzeptanz der Wegovy-Pille", kommentierte Mike Doustdar, Präsident und CEO von Novo Nordisk, die Ergebnisse gegenüber den Aktionären. Besonders der Bereich Obesity Care erwies sich als Wachstumsmotor und steigerte den bereinigten Umsatz währungsbereinigt um 22 Prozent.

Pipeline-Fortschritte und Zulassungserfolge festigen Marktposition

Neben den rein finanziellen Kennzahlen konnte das Unternehmen signifikante Fortschritte in der Forschungs-Pipeline vermelden. Mit der FDA-Zulassung von Wegovy HD (Semaglutid 7,2 mg) im März, das in Studien einen Gewichtsverlust von durchschnittlich 20,7 Prozent ermöglichte, stärkt der Konzern sein Portfolio gegen die wachsende Konkurrenz durch Eli Lilly. Zudem wurde das Phase-3-Programm "AMAZE" für Zenagamtide gestartet, was die langfristige Ambition im Adipositas-Markt unterstreicht. Im Bereich Diabetes sicherte sich Novo Nordisk zudem die US-Zulassung für Awiqli, das erste einmal wöchentlich zu spritzende Basalinsulin. Diese Innovationen sind essenziell, um den anhaltenden Preisdruck in den USA zu kontern, wo die Verkäufe von Ozempic und Rybelsus aufgrund von Rabattforderungen und Wettbewerb volumenmäßig zwar wuchsen, wertmäßig jedoch rückläufig waren.

Anhebung der Jahresprognose 2026

Aufgrund der dynamischen Entwicklung im GLP-1-Segment sieht sich das Management veranlasst, den Ausblick für das Gesamtjahr anzuheben. Erwartete das Unternehmen zuvor noch einen stärkeren Rückgang, liegt die neue Prognose für das währungsbereinigte bereinigte Umsatz- und Betriebsergebniswachstum nun in einer Spanne von minus 4 bis minus 12 Prozent. Diese Korrektur nach oben reflektiert die Erwartung, dass die Volumensteigerungen bei den Adipositas-Therapien den Preisverfall teilweise auffangen können. Das Unternehmen plant zudem, die Wegovy-Pille in der zweiten Jahreshälfte 2026 auch in Märkten außerhalb der USA einzuführen, sofern die regulatorischen Entscheidungen positiv ausfallen. Der Fokus der Investoren dürfte in den kommenden Monaten verstärkt auf der Bruttomargenentwicklung liegen, die im ersten Quartal bereinigt bei 80,6 Prozent lag.

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Aktienreaktion: Novo Nordisk-Kurs springt deutlich an

Die Marktteilnehmer reagieren am Morgen positiv auf die Nachrichten aus Bagsværd. Im vorbörslichen Handel via Tradegate klettert die Aktie von Novo Nordisk zeitweise um 3,27 Prozent auf 39,67 Euro. Nach dem jüngsten Abverkauf und einer Phase der Bodenbildung scheint die Anhebung der Guidance sowie der Rekord-Launch der oralen Semaglutid-Variante das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen.

Anlage-Check: Chancen und Risiken im GLP-1-Sektor

Die Quartalszahlen von Novo Nordisk könnten eine Trendwende für die Aktie einläuten, sofern die Dynamik der Wegovy-Pille anhält. Die Anhebung der Guidance dürfte als defensives Signal gewertet werden, das den Boden für eine Erholung bereiten könnte. Dennoch sollten Investoren die Entwicklung der US-Realpreise genau beobachten, da diese den Margenspielraum langfristig einschränken könnten. Ein Einstieg auf dem aktuellen Niveau könnte sich für langfristig orientierte Anleger auszahlen, falls die Pipeline-Fortschritte wie CagriSema die Marktführerschaft zementieren sollten. Insgesamt dürfte die Volatilität jedoch hoch bleiben, bis eine klare Stabilisierung der US-Umsatzrenditen erkennbar wird.

Alexandra Hesse, Redaktion finanzen.net