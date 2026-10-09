GM Breweries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

09.10.26 06:35 Uhr

GM Breweries hat sich am 08.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

GM Breweries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17,20 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 15,27 INR je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,28 Prozent auf 2,14 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,81 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net