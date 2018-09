GM ruft in den USA eine Million Pickups und SUVs zurück

Von Mike Colias

NEW YORK (Dow Jones)-- General Motors ruft in den USA mehr als eine Million Pickups und SUVs wegen eines Problems mit der Servolenkung zurück. Der temporäre Ausfall der Servolenkung wird nach Angaben von GM mit 30 Unfällen und zwei Verletzten in Verbindung gebracht. GM vermutet die Ursache des zeitweiligen Ausfalls insbesondere bei niedrigen Geschwindigkeiten in der Software. Die betroffenen Fahrzeuge sollen in den Werkstätten ein Software-Update erhalten.

September 13, 2018