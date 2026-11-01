GMO CLICK: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
GMO CLICK äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 33,95 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GMO CLICK 22,87 JPY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,39 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,87 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf GMO CLICK
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GMO CLICK
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen