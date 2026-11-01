GMO CLICK: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

01.11.26 06:35 Uhr

GMO CLICK äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 33,95 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GMO CLICK 22,87 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,39 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14,87 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion Finanzen.net