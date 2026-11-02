GMR Power and Urban Infra: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

02.11.26 06:35 Uhr

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,63 Prozent auf 15,27 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 18,10 Milliarden INR gelegen.

Das EPS wurde auf 1,97 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GMR Power and Urban Infra 12,43 INR je Aktie verdient.

GMR Power and Urban Infra hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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