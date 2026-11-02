GMR Power and Urban Infra: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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GMR Power and Urban Infra hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 1,97 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GMR Power and Urban Infra 12,43 INR je Aktie verdient.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,63 Prozent auf 15,27 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 18,10 Milliarden INR gelegen.
Redaktion Finanzen.net
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