GMS Group verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

12.11.26 06:35 Uhr

GMS Group präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,33 JPY. Im Vorjahresquartal waren -47,170 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 21,13 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,62 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion Finanzen.net