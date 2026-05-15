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GMS Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

16.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
GMS Group Co.,Ltd.
380,00 JPY -5,00 JPY -1,30%
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GMS Group veröffentlichte am 14.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 19,44 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -7,940 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,71 Prozent auf 13,53 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,77 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -89,620 JPY. Im Vorjahr waren 3,98 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 46,77 Milliarden JPY – eine Minderung um 1,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 47,49 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.net

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